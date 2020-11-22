Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю и защитила титул UFC

Шевченко провела четвертую подряд защиту титула в наилегчайшем весе. В активе 32-летней Шевченко 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах (ММА). В послужном списке Майи 18 побед и семь поражений.

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На этом же турнире старшая сестра спортсменки Антонина Шевченко одержала победу над бразильянкой Арианой Липски техническим нокаутом во втором раунде.

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