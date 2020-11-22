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11:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Фигейредо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 255.

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Источник: Reuters

В главном бою встречались чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейредо и Алекс Перес.

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Бой завершился в первом раунде — бразильский боец зашёл сопернику в ноги, после чего Фигейредо исполнил удушающий прием. Судья остановил поединок.

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В соглавном поединке чемпионка женского наилегчайшего веса Валентина Шевченко защищала титул от посягательств Дженнифер Майи. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Валентины Шевченко единогласным решением судей.

Ранее в рамках предварительного карда представительница Киргизии Антонина Шевченко, сестра чемпионки женского наилегчайшего веса Валентины Шевченко, одержала победу над бразильянкой Ариане Липски.

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