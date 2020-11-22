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11:17 (мск), источник: ТАСС

Харитонова могут выписать из больницы в понедельник

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова могут выписать из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

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Источник: РИА "Новости"

Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено.

«Сергея могут выписать в понедельник. На следующей неделе он планирует провести пресс-конференцию по сложившейся ситуации», — сказал собеседник агентства.

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13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы.

Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

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