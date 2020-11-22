Харитонова могут выписать из больницы в понедельник

Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено.

«Сергея могут выписать в понедельник. На следующей неделе он планирует провести пресс-конференцию по сложившейся ситуации», — сказал собеседник агентства.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0df217b1b75f541259ce" data-vnd="0df217b1b75f541259ce" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0df217b1b75f541259ce" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы.