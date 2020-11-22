Харитонова могут выписать из больницы в понедельник
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова могут выписать из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российского бойца смешанного стиля (ММА) Сергея Харитонова могут выписать из больницы в понедельник. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.
Харитонова могли выписать в пятницу, однако нахождение в больнице было продлено.
«Сергея могут выписать в понедельник. На следующей неделе он планирует провести
13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая
Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.