Текущие события
Футбол. Премьер-лига
17:00
Уфа
Химки
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Футбол. Зарубежный
20:30
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Бетис
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России впервые в истории проиграла Турции
11«Севилья» вдесятером одержала волевую победу над «Краснодаром»
11:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Емельяненко отреагировал на идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко отреагировал на идею наградить коллегу Хабиба Нурмагомедова званием Героя России. Об этом сообщает Vseprosport.

Наверх
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий

«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко», — отметил спортсмен. Он также добавил, что Нурмагомедов слишком рано закончил карьеру. По мнению бойца, россиянин еще мог бы провести порядка десяти боев.

Во время загрузки произошла ошибка.

4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.


Хабибу Нурмагомедову вручили медаль «Достояния Дербента»
Ruptly

24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.

Читайте также
 Самая сексуальная спортсменка мира снялась в купальнике
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Символичная победа. Медведев выиграл Итоговый турнир ATP
«Арсенал» сыграл вничью. Пепе боднул соперника и был удален
«Валенсия» с Черышевым отыгралась со счета 0:2 в матче примеры
Россиянина поставили на первое место в топ-10 вратарей НХЛ
Рэпер Баста рассказал о конфликте с Валерием Карпиным
Венгер заявил, что страдания других тренеров его расслабляют
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь