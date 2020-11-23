Емельяненко отреагировал на идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

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«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко», — отметил спортсмен. Он также добавил, что Нурмагомедов слишком рано закончил карьеру. По мнению бойца, россиянин еще мог бы провести порядка десяти боев.

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4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.