Емельяненко отреагировал на идею наградить Нурмагомедова званием Героя России

«Он молодец, сделал очень много для смешанных единоборств. Великолепные заслуги. Но если и давать звание Героя России, то в первую очередь кому-то с фамилией Емельяненко», — отметил спортсмен. Он также добавил, что Нурмагомедов слишком рано закончил карьеру. По мнению бойца, россиянин еще мог бы провести порядка десяти боев.
4 ноября с предложением удостоить Нурмагомедова звания Героя России выступил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров. Против инициативы высказалась трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина. К ней присоединились боец Александр Шлеменко, а также бывшие боксеры Константин Цзю и Николай Валуев.
24 октября Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на турнире UFC, удержав пояс чемпиона промоушена в легком весе. После поединка он объявил об уходе из спорта. Спортсмен лидирует в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. На его счету 29 побед и ни одного поражения.