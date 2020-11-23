Харитонов планирует 24 ноября провести пресс-конференцию в Москве

13 ноября Харитонов был избит бойцом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник боец был выписан из больницы.