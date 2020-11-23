Харитонов планирует 24 ноября провести пресс-конференцию в Москве
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов планирует во вторник провести
МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов планирует во вторник провести
«Сергей планирует во вторник провести пресс-конференцию», — сказал собеседник агентства.
13 ноября Харитонов был избит бойцом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая
Полиция квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.