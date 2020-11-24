Харитонов и Яндиев заявили об отсутствии претензий друг к другу
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Адам Яндиев отказались от претензий друг к другу. Об этом они рассказали на
МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Российские бойцы смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов и Адам Яндиев отказались от претензий друг к другу. Об этом они рассказали на
Ранее от претензий к Яндиеву отказался второй пострадавший в конфликте — Руслан Абдо. У Абдо в результате драки были диагностированы перелом носа и сотрясение мозга. Впоследствии он написал заявление в полицию.
«Мы не имеем претензий друг к другу. Главное, чтобы такого не повторялось среди спортсменов, особенно высокого уровня», — сказал Харитонов.
Встреча спортсменов попала на видеозапись, которую транслировали на
Харитонов написал на Яндиева заявление в полицию, которая квалифицировала действия Яндиева по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.