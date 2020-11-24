Харитонов уже не требует возбуждения уголовного дела в отношении Яндиева

«Информация, которая была опубликована в телеграм-каналах, о том, что Харитонов подал заявление в полицию, уже не актуальна. Действительно, когда этот конфликт только начинался, речь шла о деньгах, и для того чтобы разобраться во всем, нами было подано заявление о мошенничестве. Но в данный момент мы приняли решение не требовать возбуждения дела о мошенничестве», — сказал защитник.

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Яндиев был задержан по делу о драке, но вскоре его освободили под подписку о невыезде. Полиция квалифицировала его действия по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ, то есть совершенное из хулиганский побуждений умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. Яндиев, считают правоохранительные органы, из хулиганских побуждений напал на Харитонова и его друга Руслана Абдо во дворце спорта «Лужники».