Организация Bellator отстранила Харитонова на три месяца по состоянию здоровья

«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — сказал 39-летний Харитонов.

13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы.