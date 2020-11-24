Организация Bellator отстранила Харитонова на три месяца по состоянию здоровья

«Организация Bellator дисквалифицировала меня из-за проблем со здоровьем минимум на три месяца», — сказал 39-летний Харитонов.
13 ноября Харитонов был избит бойцом Адамом Яндиевым в Москве, причиной послужил бытовой конфликт. В результате Харитонов был госпитализирован, у него были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушибы и ссадины лица, перелом носа со смещением и другие травмы. В понедельник он был выписан из больницы.
Харитонов заключил контракт с Bellator в 2016 году. В ММА на его счету 31 победа и восемь поражений, также он участвовал в любительских соревнованиях по боксу.