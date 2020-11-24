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21:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Скоро увидимся»: Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время встретится с президентом промоушена Дэйной Уайтом.

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«Скоро увидимся», — написал непобежденный боец в Instagram, выложив фотографию, на которой изображены он и Уайт.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе. Сразу после поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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