«Скоро увидимся»: Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время встретится с президентом промоушена Дэйной Уайтом.
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время встретится с президентом промоушена Дэйной Уайтом.
«Скоро увидимся», — написал непобежденный боец в Instagram, выложив фотографию, на которой изображены он и Уайт.
Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе. Сразу после поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.