«Скоро увидимся»: Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC

«Скоро увидимся»: Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что в ближайшее время встретится с президентом промоушена Дэйной Уайтом.