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21:12 (мск), источник: Vesti.kz

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора

Дебют бойца смешанных единоборства (ММА) Сергея Морозова в UFC состоится в карде у Конора МакГрегора, сообщает Arlan MMA Pro Team.

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Казахстанец выступит 23 января на «Бойцовском острове» на турнире UFC 257, где в главном бою Конор встретится с Дастином Порье.

Соперником Морозова станет Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба, который также проведет свой первый бой в промоушене.

Напомним, бой Морозова с Нурмагомедовым должен был состояться еще в октябре, но дебют бойцов в UFC сорвался, так как соперник казахстанца попал в больницу.

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