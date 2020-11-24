Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
Дебют бойца смешанных единоборства (ММА) Сергея Морозова в UFC состоится в карде у Конора МакГрегора, сообщает Arlan MMA Pro Team.
Дебют бойца смешанных единоборства (ММА) Сергея Морозова в UFC состоится в карде у Конора МакГрегора, сообщает Arlan MMA Pro Team.
Казахстанец выступит 23 января на «Бойцовском острове» на турнире UFC 257, где в главном бою Конор встретится с Дастином Порье.
Соперником Морозова станет Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба, который также проведет свой первый бой в промоушене.
Напомним, бой Морозова с Нурмагомедовым должен был состояться еще в октябре, но дебют бойцов в UFC сорвался, так как соперник казахстанца попал в больницу.