Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора

Казахстанец выступит 23 января на «Бойцовском острове» на турнире UFC 257, где в главном бою Конор встретится с Дастином Порье.

Соперником Морозова станет Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба, который также проведет свой первый бой в промоушене.