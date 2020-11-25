В Москве случилась драка на дороге. В полицию доставлен известный боец ММА Абасов

В который раз уже доводится убеждаться в житейской мудрости легендарного российского бойца ММА Александра Шлеменко. Накануне мы имели удовольствие наблюдать за церемонией оглашения итогов почти двухнедельной эпопеи с потасовкой Сергея Харитонова и Адама Яндиева. Вылилась она в невероятно пафосную речь самого десантника о том, насколько важное случилось событие. И что пример бойцов двух главных лиг планеты должен позитивно повлиять на молодых ребят, занимающихся единоборствами.

Основные моменты речи Харитонова по ссылке выше. Александр же заявил буквально следующее:

«Здесь потерпевший Харитонов. Он должен решать, что его устраивает. Это его решение, здоровье. Единственное, совсем не стоит выставлять эту ситуацию как пример для молодёжи. Наказание должно быть соразмерно тому, что было.

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А многие могут воспринять эту ситуацию так: ударил кого-то, побил, извинился и пошёл бить другого дальше. Это же неправильно. Столько было видео, выступлений от Харитонова. Ради чего? Вот такого конца? На мой взгляд, это неправильно и не должно служить примером, — поделился своим мнением Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Далеко ходить за подтверждением слов Шторма не пришлось. Вечером вторника, буквально через несколько часов после того, как состоялась лекция Харитонова на тему того, как здорово и дружно всем жилось в СССР, мы получили новый инцидент с действующим бойцом ММА. Поистине, никогда такого не было, и вот опять! И снова это была драка в публичном месте.

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Что известно на данный момент. На северо-западе Москвы случился банальный дорожный конфликт. Водитель «Ниссан-Тиида» не поделил дорогу с красным «Порше». В целях более детального разбора дорожной ситуации участники конфликта высыпали на проезжую часть. Физические данные парней, передвигавшихся на элитном авто, значительно превосходили возможности владельца скромного «японца».

По свидетельству очевидцев, одним из самых активных участников потасовки был Ислам Абасов. Это имя довольно хорошо известно в мире смешанных единоборств. За свою профессиональную карьеру Ислам, имеющий очень приличную базу бокса, провёл шесть боёв и одержал в них шесть побед.

Для понимания того, насколько прокачаны скиллы этого спортсмена, достаточно отметить, что все бои заканчивались нокаутами, в том числе и супербыстрыми — за 9 и 11 секунд.

Чтобы понимать, насколько хорошо боец готов конкретно сейчас, достаточно отметить, что в настоящий момент он находился на финальной стадии тренировочного лагеря. Буквально в конце этой недели он должен был вылететь в Сингапур, для участия в очередном турнире известного азиатского промоушена One Championship. Это одна из самых популярных в мире единоборств лиг, в которой выявляют лучшего бойцы разных направлений — от ММА до кикбоксинга.

Пожалуй, этих вводных достаточно для того, чтобы понять, с какой боевой мощью столкнулся водитель и пассажиры «Ниссана». По информации, полученной от всё тех же очевидцев, всё происходило чётко и стремительно. Парни из «Порше» быстро и убедительно «доказали» свою правоту и растворились в московских сумерках. Но пострадавший водитель решил не доверять случайным людям на дороге и обратился в полицию.

Сотрудники органов правопорядка довольно быстро нашли участников конфликта и доставили их в отделение. Среди прочих оказался и восходящая звезда ММА. По информации телеграм-канала Mash, полицейским Ислам рассказал, что спровоцировал конфликт водитель «Ниссана», он же и начал драку.

«Ислам Абасов был задержан после дорожного конфликта. По его итогам один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением. Абасов был доставлен в полицию и позднее отпущен. По факту произошедшего проводится проверка», — приводит агентство ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Теперь Ислам может пропустить турнир, запланированный на 4 декабря в Сингапуре. И это может стать не очень хорошим пунктом в карьере, поскольку в карде всего четыре боя, а сам Абасов был подписан на замену другому российскому бойцу — Анатолию Малыхину.

Долго ходить за примером для подтверждения слов Шлеменко не пришлось.