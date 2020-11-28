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28 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Источник: Нурмагомедов за один миллион долларов выкупил промоушен GFC

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за один миллион долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC), сообщает в Instagram-аккаунте спортивный менеджер Азамат Бостанов.

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По данным агента, промоушен расширит географию проведения турниров и будет проходить не только в России и странах СНГ, но и в арабских государствах и, возможно, в США.

«По моей информации Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship). Сумма сделки оценивается в один миллион долларов. Новый промоушен будет называться EFC (Eagle Fighting Championship)», — заявил Бостанов.

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Менеджер добавил, что официально о сделке будет объявлено 2 декабря на пресс-конференции российского бойца.

Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе. Сразу после поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.

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