Источник: Нурмагомедов за один миллион долларов выкупил промоушен GFC
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за один миллион долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC), сообщает в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов за один миллион долларов приобрел промоушен Gorilla Fighting Championship (GFC), сообщает в
По данным агента, промоушен расширит географию проведения турниров и будет проходить не только в России и странах СНГ, но и в арабских государствах и, возможно, в США.
«По моей информации Хабиб Нурмагомедов выкупил промоушен GFC (Gorilla Fighting Championship). Сумма сделки оценивается в один миллион долларов. Новый промоушен будет называться EFC (Eagle Fighting Championship)», — заявил Бостанов.
Менеджер добавил, что официально о сделке будет объявлено 2 декабря на
Хабиб Нурмагомедов 24 октября победил американца Джастина Гэтжи на турнире UFC 254 и защитил чемпионский пояс промоушена в легком весе. Сразу после поединка Нурмагомедов объявил о завершении карьеры.