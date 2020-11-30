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12:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о заражении Нового Хабиба коронавирусом за 20 дней до турнира UFC

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев заразился коронавирусом. Об этом сообщает издание Kimura Crew в Twitter.

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Источник: Reuters

О том, что тест на вирус бойца, получившего прозвище Новый Хабиб, показал положительный результат, стало известно 30 ноября. При этом через 20 дней, 19 декабря, швед должен провести поединок на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против британца Леона Эдвардса.

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17 ноября Чимаев возмутился своей позицией в обновленном рейтинге (UFC). Он находится на 15-м месте. Для шведского спортсмена, выступающего в полусреднем весе, это первое попадание в рейтинг промоушена.

Поединок против Эдвардса должен стать для Чимаева четвертым в рамках UFC. До этого он установил рекорд промоушена, проведя три боя за 66 дней. Во всех этих поединках он одержал победу досрочно.

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Всего на счету Чимаева девять побед в девяти поединках. Эдвардс за карьеру провел 21 бой, одержал 18 побед и потерпел три поражения.

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