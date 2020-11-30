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13:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Девушка-боец нокаутировала 240-килограммового гиганта. Как они вообще оказались в клетке?

Подвиг Дарины Маздюк вызвал отвращение у судьи UFC Марка Годдарда. Ничего себе!

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За всю историю мир смешанных единоборств видел всякое. Спасибо за это нашим азиатским товарищам (особенно японцам), которые ну очень падки на всевозможные шоу фриков. Плюс именно в Стране восходящего солнца боготворят огромных людей. И невероятная популярность сумо — главное тому подтверждение. Правда, лучшие атлеты — это не просто отъевшиеся колобки. Это превосходно тренированные атлеты. Пусть и хватает их не более чем на несколько секунд схватки.

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История, о которой мы сейчас расскажем, в Японии зашла бы на ура. Возможно, именно на азиатский рынок и была сделана ставка. Как воспринимать это, решайте сами. Мы лишь расскажем об одном крайне странном с точки зрения восприятия бое. Внимание, будет не самый эстетичный контент.

Этот удивительный бой случился в российском промоушене «Наше Дело», специализирующемся на проведении боёв в стиле поп-ММА. Здесь ради хайпа и, в редких случаях, денег, дерутся малоизвестные широкой публике блогеры. Не всегда даже имеющие отношение к спорту. В очередном странном поединке встретились боец ММА Дарина Маздюк и 240-килограммовый Григорий Чистяков.

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Тонкость момента заключается в том, что Дарина оказалась легче Гриши на 180 килограммов. Девушка занимается смешанными единоборствами, находится в прекрасной физической форме и хорошо подготовлена. Соперник же её живёт тем, что выкладывает в YouTube дружеские застолья и рекордные показатели в дисциплине литрбол. Любому мало-мальски понимающему человеку исход этого противостояния очевиден. На второй минуте неподготовленный к хоть сколь-нибудь серьёзным нагрузкам гражданин просто перестанет двигаться, а в итоге просто упадёт.

Так оно, собственно, и случилось. Некоторое время потолкавшись у сетки, Дарина сумела перебраться в центр октагона. Там она нанесла несколько акцентированных ударов в голову, и Гриша рухнул на канвас. Там он и был азартно добит 28-летней рыжеволосой Амазонкой. Судья тщетно надеялся на то, что Гриша попытается сопротивляться, но он красноречиво постучал по настилу.

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Права на видео принадлежат «Наше дело».

Мотивы организации такого боя очевидны — хайп. Для всех участников этого весьма и весьма спорного процесса. Почему спорного? В первую очередь с эстетической точки зрения. Право, мы все привыкли видеть в ринге кратно лучше подготовленных бойцов. Тем не менее своей цели организаторы добились. Это видео распространилось далеко за пределы России. Видео дошло до одного из лучших судей UFC Марка Годдарда. Его реакция была максимально показательна.

«Постыдный, отвратительный и ужасный бой!» — заявил Марк. Увидев ролик в «Твиттере», он посчитал необходимым поделиться мнением. «Это то, с чем мы имеем дело в 2020 году, — написал он. — Это то, против чего мы боремся, поскольку постоянно проводятся параллели и негативные коннотации. Проблема в том, что для непосвящённых людей именно это и становится тем, что мы называем ММА. Позорно. Тошнотворно. Ужасно».

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А как вы относитесь к подобным поединкам? Нужно ли это или идёт во вред?

Роман Дёмин

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