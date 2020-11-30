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13:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC рассказал о предстоящей встрече с Нурмагомедовым

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о предстоящей встрече с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит BJPenn.

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Уайт заявил, что встреча состоится в Абу-Даби. «Уже очень скоро», — подчеркнул глава промоушена. Он добавил, что надеется на возвращение бойца в спорт.

28 ноября Нурмагомедов также говорил о необходимости встретиться с Уайтом. По словам россиянина, их ждет большая дискуссия.

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24 ноября Нурмагомедов намекнул на возвращение в UFC. «Скоро увидимся», — написал россиянин под фото, на котором запечатлены он и Уайт. В числе возможных соперников россиянина в случае возвращения в октагон — Тони Фергюсон, Дастин Порье, Конор Макгрегор и Майкл Чендлер.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над американцем Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.

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