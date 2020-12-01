Олейник назвал имя следующего соперника в UFC
Российский боец ММА Алексей Олейник, выступающий в UFC, подписал контракт на бой с американцем Крисом Даукасом. Поединок намечен на 20 февраля.
Российский боец ММА Алексей Олейник, выступающий в UFC, подписал контракт на бой с американцем Крисом Даукасом. Поединок намечен на 20 февраля.
«Сегодня подписал два контракта с UFC. Один — новый, улучшенный контракт с UFC, а второй — контракт на бой 20 февраля. Начинаем пахать», — написал 43-летний Олейник в инстаграме.
Последний бой 10-й номер рейтинга тяжеловесов провел 8 августа на UFC Fight Night 174: тогда Олейник проиграл техническим нокаутом Деррику Льюису.
31-летний Даукас провел два боя в UFC и в обоих победил, нокаутировав Паркера Портера и Родриго Нассименто Феррейру.