Хабиб рассказал о планах добиться включения ММА в программу Олимпийских игр
1 декабря чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Ташкент, где провел
1 декабря чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Ташкент, где провел
Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в
Лос-Анджелесеу нас есть большие шансы продвинуть ММА.
«Единственный вопрос — в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу», — цитирует Хабиба Sputnik Узбекистан.