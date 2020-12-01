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16:50 (мск), источник: Sport24

Хабиб рассказал о планах добиться включения ММА в программу Олимпийских игр

1 декабря чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прилетел в Ташкент, где провел пресс-конференцию в Национальном олимпийском комитете Узбекистана. Там россиянин сообщил о планах встретиться с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить возможность включения смешанных единоборств в олимпийскую программу.

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Источник: Sport24
Включение ММА в Олимпиаду — одна из главных моих задач на ближайшие пару лет, мы уже работаем в этом направлении. В ближайшее время у меня будет много встреч, в том числе и с президентом Олимпийского комитета. Думаю, если не в Париже, то в Лос-Анджелесе у нас есть большие шансы продвинуть ММА.
Хабиб Нурмагомедов

«Единственный вопрос — в жестокости вида спорта. На Олимпиаде не приветствуется это, они не хотят, чтобы было много крови. Но в плане узнаваемости, спонсорства, в плане интереса для телевидения, ММА, я думаю, что, если он войдет в программу Олимпиады, он будет на одном уровне с футболом и легкой атлетикой по интересу», — цитирует Хабиба Sputnik Узбекистан.

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