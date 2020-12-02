Бой Чимаев — Эдвардс отменён

Ранее источники сообщали, что COVID-19 диагностирован и у Чимаева. Официальных подтверждений этому не было, но Хамзат не намеревался отказываться от выступлений. Бой с Эдвардсом стал бы для него четвёртым в 2020 году. В предыдущих трёх он победил досрочно, при этом пропустив за всё время лишь два удара.