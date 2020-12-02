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10:50 (мск), источник: ТАСС

Чон Чхан Сон хочет провести бой в UFC против Магомедшарипова

ТАСС, 2 декабря. Южнокорейский боец Чон Чхан Сон по прозвищу «Корейский зомби» хочет провести следующий поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против россиянина Забита Магомедшарипова. Комментарий Чон Чхан Сона приводит портал MMA Junkie.

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Источник: AP 2020

«Я хочу провести следующий бой против Магомедшарипова, — заявил Чон Чхан Сон. — Это поединок, который приблизит меня к титульному бою. Кроме того, я хочу испытать свои силы против одного из лучших бойцов дивизиона и доказать, что все еще способен выступать на самом высоком уровне».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот бой поднимет фанатов на ноги. Мы оба артисты и очень конкурентоспособны, так что я думаю, он тоже захочет выйти со мной в октагон. Победа будет очень много значить для нас обоих. Я хочу подраться в 2021 году, но все зависит от Забита», — добавил боец.

Чон Чхан Сону 33 года, он провел 22 боя, одержал 16 побед и потерпел 6 поражений. Магомедшарипову 29 лет, он провел 19 поединков, из которых выиграл 18, один бой закончился поражением.

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