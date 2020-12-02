Чон Чхан Сон хочет провести бой в UFC против Магомедшарипова

«Я хочу провести следующий бой против Магомедшарипова, — заявил Чон Чхан Сон. — Это поединок, который приблизит меня к титульному бою. Кроме того, я хочу испытать свои силы против одного из лучших бойцов дивизиона и доказать, что все еще способен выступать на самом высоком уровне».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--88a10505db81d5205410" data-vnd="88a10505db81d5205410" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=88a10505db81d5205410" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Этот бой поднимет фанатов на ноги. Мы оба артисты и очень конкурентоспособны, так что я думаю, он тоже захочет выйти со мной в октагон. Победа будет очень много значить для нас обоих. Я хочу подраться в 2021 году, но все зависит от Забита», — добавил боец.