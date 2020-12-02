Нурмагомедов выбрал следующего чемпиона UFC в легком весе

По мнению россиянина, большие шансы имеет американец Дастин Порье. «Он мне проиграл, но показал хороший бой. И после поражения мне он выиграл. В легком весе примерно все равны, но я отдам предпочтение Дастину», — заметил Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов оценил возможность собственного возвращения в спорт. Он заявил, что у него нет таких планов.

Порье за карьеру выиграл 26 боев в ММА, проиграл шесть, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. С Нурмагомедовым он встречался в сентябре 2019-го. Россиянин победил удушающим приемом.