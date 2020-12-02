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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Нурмагомедов выбрал следующего чемпиона UFC в легком весе

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов выбрал бойца, который может стать следующим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: AP 2020

По мнению россиянина, большие шансы имеет американец Дастин Порье. «Он мне проиграл, но показал хороший бой. И после поражения мне он выиграл. В легком весе примерно все равны, но я отдам предпочтение Дастину», — заметил Нурмагомедов.

Также Нурмагомедов оценил возможность собственного возвращения в спорт. Он заявил, что у него нет таких планов.

Порье за карьеру выиграл 26 боев в ММА, проиграл шесть, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. С Нурмагомедовым он встречался в сентябре 2019-го. Россиянин победил удушающим приемом.

Нурмагомедов заявил об уходе из MMA после своей победы над Джастином Гейджи на турнире UFC 24 октября. Россиянин в третий раз защитил титул чемпиона организации в легком весе и добился 29-й победы в карьере.

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