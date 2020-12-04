Боец MMA завершил поединок «безумным» нокаутом

24-летний африканец эффектно завершил поединок уже в первом раунде. В официальном аккаунте One Championship нокаутирующий удар в голову соперника Масуняне назвали «безумным».

Соперник представителя ЮАР 41-летний Рене Каталан представляет Филиппины. Он провел всю карьеру в One Championship. На его счету шесть побед и четыре поражения. Масуняне одержал восьмую победу кряду. Южноафриканский спортсмен ни разу не уступал в поединках по правилам MMA.