Призер Олимпиады-2000 Йоэль Ромеро ушел из UFC

Согласно источникам, у 43-летнего Ромеро по контракту оставалось три поединка. Отмечается, что он не собирается заканчивать карьеру в смешанных единоборствах.

«Мы не ожидали, что его карьера в UFC завершится таким образом, — сказал Кава. — Мы благодарны организации за все предоставленные за это время возможности. Он продолжит биться, мы уже ведем переговоры с другими организациями».

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