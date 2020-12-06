Боец UFC нокаутировал соперника редким приемом: видео
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Лавитт победил своего соотечественника Мэтта Ваймана редким и брутальным приемом — слэмом.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Лавитт победил своего соотечественника Мэтта Ваймана редким и брутальным приемом — слэмом.
Поединок спортсменов в легком весе состоялся на турнире UFC в
Лавитт оформил 12-й нокаут слэмом в истории UFC. Для самого атлета бой стал дебютным в промоушене. Американец выиграл все восемь поединков за карьеру.
Вайман проиграл третью схватку подряд. Всего на счету 37-летнего спортсмена 16 побед при десяти поражениях.