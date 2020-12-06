Боец UFC нокаутировал соперника редким приемом: видео

Поединок спортсменов в легком весе состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе. Лавитт в начале боя поднял соперника и жестко бросил его на настил. От удара головой Вайман на некоторое время потерял сознание, рефери зафиксировал технический нокаут на 22-й секунде противостояния.