Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо
Арсенал Т
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Гранада
Уэска
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Монако
20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вест Бромвич Альбион
Кристал Пэлас
15
Хоккей. КХЛ
буллиты
Барыс
Витязь
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Брест
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Беневенто
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Аталанта
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Авангард
Футбол. Зарубежный
17:15
Шеффилд Юнайтед
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:30
Верона
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Ницца
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Химки
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
01
Футбол. Зарубежный
19:30
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Локомотив
ОТ
34
Футбол. Зарубежный
20:00
Шальке-04
Байер
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне
Наполи
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Эльче
Футбол. Зарубежный
22:15
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Метц
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
23Скончался Диего Марадона
8«Краснодар» не удержал ничью в игре против «Севильи»
15:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Боец UFC нокаутировал соперника редким приемом: видео

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джордан Лавитт победил своего соотечественника Мэтта Ваймана редким и брутальным приемом — слэмом.

Наверх

Поединок спортсменов в легком весе состоялся на турнире UFC в Лас-Вегасе. Лавитт в начале боя поднял соперника и жестко бросил его на настил. От удара головой Вайман на некоторое время потерял сознание, рефери зафиксировал технический нокаут на 22-й секунде противостояния.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лавитт оформил 12-й нокаут слэмом в истории UFC. Для самого атлета бой стал дебютным в промоушене. Американец выиграл все восемь поединков за карьеру.

Вайман проиграл третью схватку подряд. Всего на счету 37-летнего спортсмена 16 побед при десяти поражениях.

Читайте также
 Секреты ангела: жена вратаря сборной России сразила даже Роналду
Дзюба описал тренера сборной России одним словом
«Спартак» не обратил внимания на бойкот и разгромил «Тамбов»
Мужская сборная России осталась без медалей в эстафете на КМ
Сын Михаэля Шумахера стал чемпионом гоночной серии «Формула-2»
Олимпийская чемпионка захотела подраться с мужчиной
Аргентинец хочет покинуть «Зенит»
«Сампдория» — «Милан»: смотри все матчи Серии А в прямом эфире
«Уфа» без Рахимова обыграла «Ростов» в гостевом матче РПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь