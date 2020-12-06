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10:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава UFC заявил о грядущем увольнении десятков бойцов

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил о готовящихся массовых сокращениях среди атлетов организации. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции после турнира UFC Vegas 16, передает MMA Junkie.

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Источник: AP 2020

Уайт подчеркнул, что к концу года промоушен избавиться от 60 бойцов. В частности, в рамках UFC больше не выступит кубинец Йоэль Ромеро. По словам главы организации, ростер бойцов «слишком раздут».

«В скором времени вы увидите немало увольнений», — предупредил Уайт.

Во время загрузки произошла ошибка.

UFC уже попрощался с рядом звездных ветеранов промоушена. Организацию покинули бывшие чемпионы бразильцы Андерсон Силва и Фабрисиу Вердум.

В настоящее время ростер UFC насчитывает 649 бойцов. По состоянию на октябрь в организации собраны спортсмены из 71 страны мира.

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