Глава UFC заявил о грядущем увольнении десятков бойцов

Уайт подчеркнул, что к концу года промоушен избавиться от 60 бойцов. В частности, в рамках UFC больше не выступит кубинец Йоэль Ромеро. По словам главы организации, ростер бойцов «слишком раздут».

«В скором времени вы увидите немало увольнений», — предупредил Уайт.

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UFC уже попрощался с рядом звездных ветеранов промоушена. Организацию покинули бывшие чемпионы бразильцы Андерсон Силва и Фабрисиу Вердум.