Перешедшая из бокса в MMA олимпийская чемпионка удивила звезду UFC

«Неплохо, это впечатляет», — удивился звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). На видео Шилдс демонстрирует не только привычную для себя технику, но и удары ногами. Американка тренируется вместе с бывшим чемпионом UFC в академии Jackson-Wink MMA.

О переходе Шилдс в MMA стало известно 1 декабря. Лучшая боксерша мира подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL).

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