Красотка из UFC опубликовала откровенное фото в Instagram
В последнем бою она проиграла.
В последнем бою она проиграла.
Одна из самых красивых девушек в UFC Рэйчел Остович из США поделилась в Instagram со своими подписчиками очередными откровенными снимками, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз она позирует в
29-летняя Остович последний бой в UFC провела 28 ноября, потерпев поражение в третьем раунде от 32-летней соотечественницы Джины Мазани.
Как итог, Остович проиграла шестой поединок при четырех победах в ММА.
Рэйчел считается одной из самых сексуальных девушек в элитном промоушене. Правда, у нее лучше получается радовать своих поклонников горячими фото, нежели успешными выступлениями в октагоне.