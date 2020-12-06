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15:25 (мск), источник: Lenta.Ru

Олимпийская чемпионка захотела подраться с мужчиной

Олимпийская чемпионка по боксу и боец смешанного стиля (MMA) Кларесса Шилдс выразила готовность подраться с мужчиной. Об этом сообщает TMZ.

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Источник: AP 2020

25-летняя американка готова выйти против блогера Джейка Пола. Последний выступил перед поединком Майка Тайсона и Роя Джонса и нокаутировал соперника — баскетболиста Нэйта Робинсона.

«Я надеру ему зад. Он может выйти на ринг против меня с весом в 80 килограммов, а в конце боя будет весить 75. Ведь я выбью из него все дерьмо», — утверждает она.

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Шилдс раскритиковала выступление Пола в поединке с непрофессиональным бойцом. Она увидела в его поединке против Робинсона насмешку над самим спортом.

1 декабря Шилдс подписала контракт с Профессиональной бойцовской лигой (PFL). За плечами американки — два олимпийских золота и чемпионские пояса в профессиональном боксе. Шилдс — лучшая боксерша на планете по версиям ESPN и журнала The Ring.

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