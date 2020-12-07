«Зима в Майами». Самая горячая девушка из ММА показала откровенное фото в бикини
Она не знает поражений.
Она не знает поражений.
Одна из сексуальных девушек ММА Валери Лоуреда выложила в Instagram новые горячие фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На этот раз она позирует в бикини.
«Зима в Майами», — говорится в подписи к снимкам.
Лоуреда родилась в Майами (штат Флорида, США), хотя имеет парагвайские корни. Девушке всего 22 года. В детстве занималась таэквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.
В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне — на ее счету три победы в трех поединках.
Минувшим летом Валери заключила новое соглашение с Bellator MMA.