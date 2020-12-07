«В Казахстане все узнавали! Я в шоке был». Тренер — о доброте и популярности бойца UFC Забита

Главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев в интервью YouTube-каналу «Ушатайка» рассказал о доброте своего подопечного Забита Магомедшарипова (18−1) и последней поездке в Казахстан. Наставник топового полулегковеса UFC заявил, что у Магомедшарипова была травма, а именно — вывих ключицы. В ноябре Забит прилетел в Нур-Султан к врачу-кинезиологу, который вправил ключицу и избавил известного бойца от дискомфорта.

Также Учакаев рассказал о доброте Магомедшарипова и его взаимоотношениях с фанатами, приведя пример из последней поездки в Казахстан.



«Забит — очень хороший человек. Даже если он видит, что кто-то хочет сфотографироваться с ним, то он сам его к себе подзывает. Он — простой человек. Из-за этого он тоже очень сильно устает. Например, мы в Казахстане были около недели. Его там все узнавали! Я даже сам в шоке был, как они умудрялись узнавать. Все фоткались с ним, от этого тоже устаешь сильно. Надо быть энергетическим монстром, как Хабиб, чтобы после этого не уставать», — заключил Учакаев.