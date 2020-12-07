«В Казахстане все узнавали! Я в шоке был». Тренер — о доброте и популярности бойца UFC Забита
Известный полулегковес приезжал в
Известный полулегковес приезжал в
Главный тренер клуба Dagestan Fighter Мансур Учакаев в интервью
Наставник топового полулегковеса UFC заявил, что у Магомедшарипова была травма, а именно — вывих ключицы. В ноябре Забит прилетел в
Также Учакаев рассказал о доброте Магомедшарипова и его взаимоотношениях с фанатами, приведя пример из последней поездки в Казахстан.
«Забит — очень хороший человек. Даже если он видит, что
Отметим, что в настоящий момент Забит находится на третьем месте в списке претендентов на пояс UFC в полулегком весе. В лучшей лиге мира дагестанец провел шесть боев, выиграв в каждом из них.
Димаш Тулегенов