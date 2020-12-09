Bellator подписал контракт со звездой UFC

Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Однако бывший претендент на чемпионский пояс UFC принимал участие в турнирах по грэпплингу. В частности, в промоушенах Quintet и Submission Underground.

6 декабря глава UFC Дэйна Уайт подтвердил уход из промоушена кубинца Йоэля Ромеро. Функционер также заявил, что к концу года организацию покинут 60 бойцов.

В Bellator уже перешли известные по выступлениям в UFC бойцы. В частности, бразильянка и экс-чемпионка организации Кристиана Жустину, а также Кори Андерсон.