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18:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Bellator подписал контракт со звездой UFC

Промоушен Bellator подписал контракт со звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (MMA) американцем Энтони Джонсоном. Об этом сообщает глава компании Скотт Кокер в своем Twitter.

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Источник: AP 2020

Джонсон не выходил в октагон с 2017 года. Однако бывший претендент на чемпионский пояс UFC принимал участие в турнирах по грэпплингу. В частности, в промоушенах Quintet и Submission Underground.

Во время загрузки произошла ошибка.

6 декабря глава UFC Дэйна Уайт подтвердил уход из промоушена кубинца Йоэля Ромеро. Функционер также заявил, что к концу года организацию покинут 60 бойцов.

В Bellator уже перешли известные по выступлениям в UFC бойцы. В частности, бразильянка и экс-чемпионка организации Кристиана Жустину, а также Кори Андерсон.

Энтони Джонсон провел 28 поединков в смешанных единоборствах. На его счету 22 победы и шесть поражений.

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