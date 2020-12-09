Записка-обещание маме в коробочке, деловой костюм на каждый бой, тренировал сам себя. Участники TUF вспоминают Тони Фергюсона
Черный лебедь.
Черный лебедь.
В июне 2011-го Тони Фергюсон стал победителем шоу The Ultimate Fighter 13 в полусреднем весе, выиграв контракт с UFC.
Однако не меньше, чем бойцовскими навыками, Тони произвел впечатление своеобразием личности. Пусть интервью Фергюсона в то время еще не были такими образными и многосложными, как сегодня, но он все равно выделялся независимостью поведения и ярко выраженной индивидуальностью, которая сочетала в себе забавную причудливость и в то же время
«Тони Фергюсон — это посторонний. Черный лебедь. Делает такое, что ты даже никогда не мог предположить. Думал, что сделать такое непостижимо. Но он выходил и делал. В этом человеке и бойце есть настоящая магия», — рассказывает в интервью The Athletic участник шоу Крис Коуп.
Выделялся Фергюсон среди других и подбором одежды.
«Я помню, как Тони впечатлил меня тем, что каждый раз, когда у него был бой на TUF, он надевал деловой костюм. Мы все сидим в этих банальных спортивных шмотках от Tapout, бейсболки козырьком назад, и тут заходит Тони в аккуратном костюме. Он особенный. Недаром Броку Леснару с самого первого дня шоу понравился больше всех именно Тони. Он видел в нем особенного», — отмечает для The Athletic соперник Фергюсона по полуфиналу Чак О’Нил.
Перед каждым боем у
«У него была ювелирная коробочка маленькая, вроде той, где хранят обручальные кольца, — вспоминает О’Нил. — И внутри нее была записка, на которой он
По мнению другого соперника Фергюсона по сезону Райана Маккилври, Тони удалось выиграть шоу, потому что он лучше всех остальных выдержал давление и стресс.
«Часто TUF выигрывает не лучший боец, но тот, кто смог обуздать все вот это безумие, творящееся во время шоу, — говорит Маккилври. — И Тони удалось это сделать — он прекрасно чувствовал себя в этой обстановке. Все ребята на шоу страдали, чтобы согнать вес, а Тони был на своей волне. Все были под огромным стрессом, потому что переживали за результат и хотели хорошо выглядеть на камеру, а Тони был на расслабоне и говорил: “Я надеру зад всем, кого мне здесь дадут. А до тех пор я просто буду сидеть и кайфовать”. Он рассматривал TUF как отпуск. Ему реально было плевать на всю эту суету и стресс. Он ел, что хотел. Пил, что хотел. А затем выходил и нокаутировал всех подряд. И самое удивительное — он никогда не хвастался и не строил из себя крутого. Просто давал понять: “Хей, нас всех ждут бои, и я планирую их выигрывать, надирать людям задницы”. Он не пытался строить из себя
«Безумие, но почти всем этим своим трюкам он научил себя сам, — рассказывает Крис Коуп. — Он начинал как борец из Grand Valley State University, затем вдруг решил поработать в боксерском зале в Вентуре. Потом начал заниматься
После победы на TUF Фергюсон спустился в легкую весовую категорию, как он вспоминает, «по просьбе UFC». После старта из двух побед
Несмотря на поражение Джастину Гэтжи и обрыв великой победной серии, Тони все еще находится на том уровне матчмейкинга, где до титульного боя не должно быть больше одного поединка. Если
Интервью по материалам The Athletic
Илья Андреев