Поединок между Чимаевым и Эдвардсом может возглавить турнир UFC 20 января
ТАСС, 11 декабря. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом планируется провести 20 января на турнире в
ТАСС, 11 декабря. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом планируется провести 20 января на турнире в
«Мы планируем, что бой Чимаев — Эдвардс возглавит турнир 20 января в Абу-Даби», — сказал Уайт.
Изначально бой должен был пройти 19 декабря. По информации журналиста ESPN Ариэля Хелвани, поединок отменили
В активе 26-летнего Чимаева, имеющего российское и шведское гражданства, девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.