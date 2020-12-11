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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Федор Емельяненко назвал главную беду России

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Руки Выше» назвал главную беду России.

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Емельяненко посчитал, что россияне потеряли ценностные ориентиры. «С одной стороны, храмы открываются, призывают людей жить по вере. А с другой — на слуху тот, кто каким-то негативом прославляется», — заявил он.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен добавил, что не нужно ждать изменений жизни к лучшему от кого-то, необходимо самому оказывать помощь и поддержку ближним.

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10 декабря Емельяненко вспомнил о поездке в США весной 2020-го. Он рассказал о запахе наркотиков на улицах страны.

Россиянин выступает в американском промоушене Bellator. На фоне пандемии коронавируса новый поединок Емельяненко откладывается. Его последний бой состоялся в Японии в декабре 2019-го. Тогда он нокаутировал ветерана Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и Pride американца Квинтона Джексона.

Емельяненко становился чемпионом японской организации Pride и считается одним из лучших бойцов MMA в истории спорта.

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