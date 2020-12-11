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15:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Фергюсон рассказал об изучении русского языка ради поединка с Нурмагомедовым

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон рассказал об изучении русского языка ради поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит BT Sport.

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Фергюсон заявил, что всегда готов к бою против Нурмагомедова и ждет возвращения спортсмена в октагон. «У меня полное досье на Хабиба. Я даже русский подучил, подготовил сюрприз. Если он захочет вернуться в игру, пусть будет готов. Он должен мне 200 отжиманий. Я его порву», — добавил он.

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10 декабря Фергюсон рассказал о своей реакции на заявление Нурмагомедова об уходе из спорта. Он посчитал, что это было эмоциональное решение, которое россиянин поменяет.

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры 24 октября после того, как защитил титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе в бою против американца Джастина Гейджи. Весной 2020-го Фергюсон проиграл Гейджи и лишился шансов на титульный бой против Нурмагомедова. До этого поединок между спортсменами неоднократно срывался.

Тони Фергюсон — бывший временный чемпион UFC в легком весе. 13 декабря он подерется с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 256.

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