Нурмагомедов показал жуткие моменты подготовки к бою с Гэтжи: видео
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выложил в своем
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выложил в своем
Бой спортсменов состоялся 24 октября. Нурмагомедов одержал победу и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.
«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — подписал публикацию россиянин.
На представленных кадрах Нурмагомедов проходит процедуру весогонки, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона. По словам россиянина, за последние шесть дней перед боем он сбросил 8,5 кг.
Полная версия ролика о заключительном этапе подготовки к бою с Гэтжи опубликована на