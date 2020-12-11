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21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов показал жуткие моменты подготовки к бою с Гэтжи: видео

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Instagram-аккаунте кадры подготовки к поединку с американцем Джастином Гэтжи.

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8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Бой спортсменов состоялся 24 октября. Нурмагомедов одержал победу и защитил чемпионский пояс UFC в легком весе, после чего объявил о завершении карьеры.

«Думаю, вам будет интересно посмотреть этот эпизод. Один из самых тяжелых моментов при подготовке», — подписал публикацию россиянин.

Во время загрузки произошла ошибка.

На представленных кадрах Нурмагомедов проходит процедуру весогонки, чтобы уложиться в лимит легкого дивизиона. По словам россиянина, за последние шесть дней перед боем он сбросил 8,5 кг.

Полная версия ролика о заключительном этапе подготовки к бою с Гэтжи опубликована на YouTube-канале Нурмагомедова.

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