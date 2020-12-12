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10:45 (мск), источник: Sport24

Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года

Президент UFC Дэйна Уайт назвал бой, который он больше всего надеется увидеть в 2021 году.

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Источник: AP 2020

«Как фанат смешанных единоборств, я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча. Знаю, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья в полутяжелый. Посмотрим, что произойдет», — сказал Уайт в интервью TSN.

Адесанья последний раз появлялся в октагоне в сентябре 2020 года. Тогда он на турнире UFC 253 досрочно победил Пауло Косту. Для него эта защита титула в среднем весе была второй. Бывшим чемпионом промоушена Джонс выступал в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса.

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