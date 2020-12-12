Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года

«Как фанат смешанных единоборств, я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча. Знаю, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья в полутяжелый. Посмотрим, что произойдет», — сказал Уайт в интервью TSN.