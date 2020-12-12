Глава UFC назвал самый ожидаемый бой 2021 года
Президент UFC Дэйна Уайт назвал бой, который он больше всего надеется увидеть в 2021 году.
Президент UFC Дэйна Уайт назвал бой, который он больше всего надеется увидеть в 2021 году.
«Как фанат смешанных единоборств, я бы не мог не хотеть поединка Исраэля Адесаньи и Джона Джонса. Не знаю, случится ли их встреча. Знаю, что Джонс переходит в тяжелый вес, а Адесанья в полутяжелый. Посмотрим, что произойдет», — сказал Уайт в интервью TSN.
Адесанья последний раз появлялся в октагоне в сентябре 2020 года. Тогда он на турнире UFC 253 досрочно победил Пауло Косту. Для него эта защита титула в среднем весе была второй. Бывшим чемпионом промоушена Джонс выступал в феврале 2020 года, победив Доминика Рейеса.