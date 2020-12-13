Исмаилов победил Штыркова и продлил беспроигрышную серию в ММА до 12 боев

Исмаилов не проигрывает на протяжении 12 боев. В последний раз он уступил французу Ксавье Фупа-Покаму раздельным решением судей 5 апреля 2014 года на турнире во Франции. Всего на счету 34-летнего бойца 17 побед, два поражения и одна ничья. Свой предыдущий бой он провел 24 июля 2020 года против Александра Емельяненко и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.