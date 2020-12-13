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22:45 (мск), источник: ТАСС

Исмаилов победил Штыркова и продлил беспроигрышную серию в ММА до 12 боев

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов победил Ивана Штыркова единогласным решением судей в поединке на турнире АСА 115. Бой прошел в Москве на «ВТБ-Арене».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Исмаилов не проигрывает на протяжении 12 боев. В последний раз он уступил французу Ксавье Фупа-Покаму раздельным решением судей 5 апреля 2014 года на турнире во Франции. Всего на счету 34-летнего бойца 17 побед, два поражения и одна ничья. Свой предыдущий бой он провел 24 июля 2020 года против Александра Емельяненко и победил его техническим нокаутом в третьем раунде.

Штыркову 32 года. На его счету 17 побед, одна ничья и два поражения. В предыдущем поединке Штырков 22 февраля 2020 года единогласным решением судей одержал победу над поляком Михаилом Пастернаком на турнире в Екатеринбурге.

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