Исмаилов попросил прощения у Уральского Халка после боя

После боя у Штыркова была сильная гематома в области левого глаза. «Прости. А у меня вот внутри болит. Да, у меня не видно ссадин. Но голова болит», — обратился Исмаилов к Штыркову, поцеловав затем его в лоб.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

В свою очередь Штырков заявил, что Исмаилов нанес ему только два чувствительных удара, один из которых и стал причиной гематомы. «Остальные шли либо в блок, либо были скользящими», — добавил боец.

Бой между Исмаиловым и Штырковым состоялся в Москве в воскресенье, 13 декабря. Противостояние продлилось все три раунда. По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.