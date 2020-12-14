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09:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Исмаилов попросил прощения у Уральского Халка после боя

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов после победного боя с соотечественником Иваном Штырковым (Уральским Халком) попросил прощения у своего соперника. Об этом сообщает РБК.

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Источник: РИА "Новости"

После боя у Штыркова была сильная гематома в области левого глаза. «Прости. А у меня вот внутри болит. Да, у меня не видно ссадин. Но голова болит», — обратился Исмаилов к Штыркову, поцеловав затем его в лоб.

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В свою очередь Штырков заявил, что Исмаилов нанес ему только два чувствительных удара, один из которых и стал причиной гематомы. «Остальные шли либо в блок, либо были скользящими», — добавил боец.

Бой между Исмаиловым и Штырковым состоялся в Москве в воскресенье, 13 декабря. Противостояние продлилось все три раунда. По итогам 15 минут боя победителем единогласным решением судей был признан Исмаилов. Уральский Халк потерпел второе поражение в карьере.

Исмаилов провел 22 поединка в карьере. На его счету 19 побед, два поражения. Один поединок с его участием завершился вничью. Тогда россиянин дрался с соотечественником Владимиром Минеевым.

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