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12:54 (мск), источник: Vesti.kz

Одна из главных красоток ММА опубликовала откровенное фото в Instagram

Девушка выступает под эгидой известнейшего промоушена.

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Источник: AP 2020

Одна из горячих девушек ММА Валери Лоуреда выложила очередное откровенное фото в Instagram, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она позирует в бикини, демонстрируя свои пышные формы. Число ее подписчиков с каждым таким снимком растет. На нее сейчас подписаны 588 тысяч человек.

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22-летняя Лоуреда — американка парагвайского происхождения.

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В детстве занималась таеквондо. Ее родители и младшие сестры также занимаются этим видом спорта.

В смешанные единоборства перешла в 2018 году, провела три любительских боя, после чего начала выступать в ММА на профессиональном уровне — на ее счету три победы в трех поединках.

Бьется под эгидой известной организации Bellator MMA.

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