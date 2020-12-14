Шлеменко заявил, что может провести бой против Исмаилова

«С кем еще Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — сказал Шлеменко.