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15:36 (мск), источник: ТАСС

Шлеменко заявил, что может провести бой против Исмаилова

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко может провести бой против соотечественника Магомеда Исмаилова. Об этом Шлеменко заявил ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье на турнире АСА 115 в Москве Исмаилов победил соотечественника Ивана Штыркова единогласным решением судей.

«С кем еще Магомеду драться в России? Может быть, реванш с Минеевым, но захочет ли Исмаилов? Я думаю, ему было бы интереснее подраться со мной. Здесь я беру и медийную составляющую, и другие моменты», — сказал Шлеменко.

В активе 36-летнего Шлеменко 59 побед и 13 поражений в ММА, еще один бой был признан несостоявшимся. Последний поединок он провел в декабре 2019 года, победив американца Дэвида Бранча удушающим приемом в первом раунде.

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