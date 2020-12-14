Штырков назвал причину поражения от Исмаилова

«Мне не хватило уверенности в себе. Если бы я приблизительно знал, на что способен, верил в это, то показал бы себя ещё лучше. Мне даже стыдно признавать, что я не до конца верил в то, что настолько вырос. Но сейчас начинаю осознавать это. Пошатнул тех людей, которые ставят против меня. Даже я прекрасно понимал, что Мага лучше борется. Но я не допустил ни одной критичной позиции. Видел, что Мага устаёт, даёт себе передышку. Я доволен собой, но можно ещё лучше — буду стараться. Мы с тренером провели такую работу, в которую я даже не поверил», — сказал он на пресс-конференции.