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14:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Штырков назвал причину поражения от Исмаилова

Российский боец MMA Иван Штырков объяснил, почему проиграл Магомеду Исмаилову в поединке, состоявшемся вчера, 13 декабря.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, Исмаилов победил Штыркова единогласным решением судей.

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По мнению Штыркова, ему не хватило уверенности в себе.

«Мне не хватило уверенности в себе. Если бы я приблизительно знал, на что способен, верил в это, то показал бы себя ещё лучше. Мне даже стыдно признавать, что я не до конца верил в то, что настолько вырос. Но сейчас начинаю осознавать это. Пошатнул тех людей, которые ставят против меня. Даже я прекрасно понимал, что Мага лучше борется. Но я не допустил ни одной критичной позиции. Видел, что Мага устаёт, даёт себе передышку. Я доволен собой, но можно ещё лучше — буду стараться. Мы с тренером провели такую работу, в которую я даже не поверил», — сказал он на пресс-конференции.

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