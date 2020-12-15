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10:06 (мск), источник: ТАСС

Видеоблогер Джейк Пол предложил Конору Макгрегору $50 млн за бой

ТАСС, 15 декабря. Видеоблогер и боксер Джейк Пол предложил ирландскому бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору $50 млн за очный бой. Об этом Пол написал в Instagram.

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Пол также опубликовал детали контракта потенциального боя: боксерский поединок из восьми раундов по три минуты в весовой категории до 84 кг с использованием перчаток на десять унций.

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Бой должен состояться в течение 180 дней после подписания соглашения.

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Пол был участником одного из боев перед выставочным поединком Майка Тайсона и Роя Джонса — младшего, прошедшего в Лос-Анджелесе на арене «Стейплс-центр» 29 ноября. Во втором раунде Пол нокаутировал бывшего игрока клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейта Робинсона, после чего написал на своей странице в Twitter, что готов вызвать на поединок Макгрегора.

В 2017 году Макгрегор по правилам бокса провел поединок против американца Флойда Мэйуэзера. Тот бой завершился победой Мэйуэзера техническим нокаутом в десятом раунде. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и бронзовым призером Олимпийских игр — 1996, на профессиональном ринге на его счету 50 побед и ни одного поражения. 20 февраля 2021 года Мэйуэзер проведет бой против Логана Пола, который является старшим братом Джейка Пола.

32-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой). Полу 23 года, на его счету два боя в профессиональном боксе, в обоих он одержал победы.

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