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14:38 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший боец UFC Марк Хант устроил потасовку на взвешивании: видео

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новозеландец Марк Хант стал инициатором потасовки с австралийцем Полом Галленом перед их очным поединком.

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Источник: AP 2020

Бой спортсменов по правилам бокса состоится 16 декабря в Сиднее.

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На церемонии взвешивания 46-летний Хант, известный по выступлениям в смешанных единоборствах, толкнул оппонента двумя руками, после чего их начали разнимать. Однако Галлен что-то сказал сопернику, и новозеландец вновь попытался его ударить. В итоге драки все-таки удалось избежать.

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Для Ханта предстоящий поединок станет первым за 20 лет, проведенным в боксе. На профессиональном ринге он потерпел одно поражение при одной ничьей. 39-летний бывший регбист Галлен выиграл девять боев, а один свел вничью.

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