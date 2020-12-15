Бывший боец UFC Марк Хант устроил потасовку на взвешивании: видео

На церемонии взвешивания 46-летний Хант, известный по выступлениям в смешанных единоборствах, толкнул оппонента двумя руками, после чего их начали разнимать. Однако Галлен что-то сказал сопернику, и новозеландец вновь попытался его ударить. В итоге драки все-таки удалось избежать.