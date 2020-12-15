Бывший боец UFC Марк Хант устроил потасовку на взвешивании: видео
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новозеландец Марк Хант стал инициатором потасовки с австралийцем Полом Галленом перед их очным поединком.
МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Новозеландец Марк Хант стал инициатором потасовки с австралийцем Полом Галленом перед их очным поединком.
Бой спортсменов по правилам бокса состоится 16 декабря в Сиднее.
На церемонии взвешивания 46-летний Хант, известный по выступлениям в смешанных единоборствах, толкнул оппонента двумя руками, после чего их начали разнимать. Однако Галлен
Для Ханта предстоящий поединок станет первым за 20 лет, проведенным в боксе. На профессиональном ринге он потерпел одно поражение при одной ничьей. 39-летний бывший регбист Галлен выиграл девять боев, а один свел вничью.