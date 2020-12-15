Минаков не собирается завершать карьеру бойца

— Определенно, силы и возраст еще позволяют мне совершить рывок, тем более, что спортсмены в тяжелом весе — долгожители, — сказал Минаков. — Можно спокойно выступать до 40 лет при правильном отношении к своему телу. Недавно видел в Instagram картинку с бойцами из топ-15 UFC с подписью, сколько кому лет. Там практически всем около 40. Только Саша Волков, Павлович и еще пара ребят помладше. Всем топам больше 40 или около того. Тот же Андрюха Орловский, который воскресал несколько раз. Нужно отдать ему должное, он безгранично верит в себя, это помогает ему двигаться дальше. Мотивация должна быть реальной, объективной, а завтра может появиться что-то, что поможет тебе загореться, открыть вторую жизнь.