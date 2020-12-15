Чемпион UFC Петр Ян опустился в рейтинге лучших бойцов

Российский спортсмен опустился на десятое место, пропустив вперед бразильца Дейвезона Фигередо, который на минувшей неделе защитил пояс наилегчайшего дивизиона. Лидером сводного мужского рейтинга остался россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом в легком весе.

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Также по одной позиции потеряли еще трое отечественных бойцов. Алексей Олейник и Сергей Павлович перешли на 11-е и 13-е места в рейтинге тяжелого дивизиона, Омари Ахмедов занял 13-ю строчку в средней весовой категории.

Скачок в рамках легкого дивизиона совершил Чарльз Оливейра, победивший американца Тони Фергюсона. Бразилец поднялся с седьмого на третье место, опередив в числе прочих своего последнего соперника и ирландца Конора Макгрегора.

Наибольшего прогресса добился француз Сирил Ган. Одолев бразильца Джуниора дос Сантоса, он поднялся с 14-й на седьмую позицию тяжелого дивизиона.