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21:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпион UFC Петр Ян опустился в рейтинге лучших бойцов

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян потерял одну позицию в мужском рейтинге лучших бойцов промоушена вне зависимости от весовой категории, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Российский спортсмен опустился на десятое место, пропустив вперед бразильца Дейвезона Фигередо, который на минувшей неделе защитил пояс наилегчайшего дивизиона. Лидером сводного мужского рейтинга остался россиянин Хабиб Нурмагомедов, владеющий титулом в легком весе.

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Также по одной позиции потеряли еще трое отечественных бойцов. Алексей Олейник и Сергей Павлович перешли на 11-е и 13-е места в рейтинге тяжелого дивизиона, Омари Ахмедов занял 13-ю строчку в средней весовой категории.

Скачок в рамках легкого дивизиона совершил Чарльз Оливейра, победивший американца Тони Фергюсона. Бразилец поднялся с седьмого на третье место, опередив в числе прочих своего последнего соперника и ирландца Конора Макгрегора.

Наибольшего прогресса добился француз Сирил Ган. Одолев бразильца Джуниора дос Сантоса, он поднялся с 14-й на седьмую позицию тяжелого дивизиона.

Лидером женского рейтинга вне зависимости от весовой категории осталась Аманда Нуньес. Бразильянка является действующей чемпионкой легчайшего и полулегкого дивизионов.

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