Побившая 240-килограммового блогера девушка-боец ММА получила контракт Bellator
Побившая 240-килограммового блогера
Побившая 240-килограммового блогера
Российская спортсменка будет выступать в наилегчайшем весе.
Мадзюк провела
В апреле прошлого года боец ММА Вячеслав Дацик подрался с блогером Артемом Тарасовым. 150-килограммовый Дацик владел преимуществом и нанес 75-килограммовому Тарасову большой ущерб в партере. В заключительном отрезке Дацик повторно нарушил правила, за что был дисквалифицирован, а победу отдали Тарасову.