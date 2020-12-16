Побившая 240-килограммового блогера девушка-боец ММА получила контракт Bellator

Мадзюк провела фрик-поединок с 240-килограммовым Григорием Чистяковым в российском промоушене «Наше Дело» в ноябре этого года. Девушка нокаутировала неподготовленного, но тяжелого бойца. Всего в смешанных единоборствах спортсменка провела четыре поединка, победив в трех из них.