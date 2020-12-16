Тактаров показал архивное видео тренировки с Нурмагомедовым
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров опубликовал видео спарринга с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров опубликовал видео спарринга с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.
На видеоролике, размещенном в
«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал публикацию Тактаров.
В комментариях прославленный боец добавил, что видео было снято в 2014 году.
В конце октября Нурмагомедов объявил об окончании спортивной карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. Позже стало известно, что россиянин купил промоушен, который получил название Eagle Fighting Championship (EFC).