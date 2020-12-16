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10:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тактаров показал архивное видео тренировки с Нурмагомедовым

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Первый чемпион UFC из России Олег Тактаров опубликовал видео спарринга с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: РИА "Новости"

На видеоролике, размещенном в Instagram-аккаунте ветерана UFC, спортсмены борются на ринге и шутят в адрес друг друга.

«Когда даже разминка выглядит веселее, чем некоторые бои», — подписал публикацию Тактаров.

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В комментариях прославленный боец добавил, что видео было снято в 2014 году.

В конце октября Нурмагомедов объявил об окончании спортивной карьеры после победы над американцем Джастином Гэтжи. Позже стало известно, что россиянин купил промоушен, который получил название Eagle Fighting Championship (EFC).

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