Менеджер Нурмагомедова захотел побороться с Фергюсоном

Все началось с того, что Абдель-Азиз сделал несколько нелестных ремарок в адрес 36-летнего Фергюсона, пожелав ему уйти на пенсию. Менеджер Нурмагомедова также заявил, что его клиент сделал бы американца инвалидом, если бы их поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) состоялся.

Счастливый билет Как часто выигрывают в лотерею в России

У Абдель-Азиза поинтересовались, согласился бы он выйти один на один с Фергюсоном в схватке по правилам грэпплинга под эгидой промоушена Submission Underground. Функционер ответил утвердительно.

Абдель-Азиз уже участвовал в подобном турнире. В 2005 году он выступил на Budo Challenge против японского бойца смешанного стиля (MMA) Шиния Аоки. Схватка продлилась 13 секунд и завершилась победой японца.