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12:40 (мск), источник: ТАСС

Победившая 240-килограммового блогера Дарина Маздюк подписала контракт с Bellator

ТАСС, 17 декабря. Организация Bellator подписала контракт с бойцом смешанных единоборств россиянкой Дариной Маздюк. Об этом она сообщила в своем Instagram.

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«С 16 декабря я официально являюсь бойцом Bellator в наилегчайшем весе!» — написала Маздюк.

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Россиянка в ноябре нокаутировала 240-килограммового блогера Григория Чистякова в рамках шоу «Наше дело».

Маздюк по прозвищу Красная королева имеет в активе пять профессиональных поединков, в четырех она одержала победы. Свой последний официальный бой она провела в марте в Москве на турнире «Битва за хайп 8», где одержала победу над Мариной Кигелевой единогласным решением судей.

Bellator — американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА).

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