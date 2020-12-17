Победившая 240-килограммового блогера Дарина Маздюк подписала контракт с Bellator

Маздюк по прозвищу Красная королева имеет в активе пять профессиональных поединков, в четырех она одержала победы. Свой последний официальный бой она провела в марте в Москве на турнире «Битва за хайп 8», где одержала победу над Мариной Кигелевой единогласным решением судей.