Победившая 240-килограммового блогера Дарина Маздюк подписала контракт с Bellator
ТАСС, 17 декабря. Организация Bellator подписала контракт с бойцом смешанных единоборств россиянкой Дариной Маздюк. Об этом она сообщила в своем Instagram.
ТАСС, 17 декабря. Организация Bellator подписала контракт с бойцом смешанных единоборств россиянкой Дариной Маздюк. Об этом она сообщила в своем Instagram.
«С 16 декабря я официально являюсь бойцом Bellator в наилегчайшем весе!» — написала Маздюк.
Россиянка в ноябре нокаутировала 240-килограммового блогера Григория Чистякова в рамках шоу «Наше дело».
Маздюк по прозвищу Красная королева имеет в активе пять профессиональных поединков, в четырех она одержала победы. Свой последний официальный бой она провела в марте в Москве на турнире «Битва за хайп 8», где одержала победу над Мариной Кигелевой единогласным решением судей.
Bellator — американская спортивная организация, проводящая бои по смешанным единоборствам (ММА).