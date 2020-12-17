Американский боец отказался выступать в Absolute Championship Akhmat из-за санкций

Купер должен был провести бой в полусреднем весе против Беслана Исаева на турнире ACA 116 в Москве 18 декабря.

«Бретт Купер удачно прошел процедуру взвешивания и потом объявил об отказе от боя, ссылаясь на консультацию с адвокатами. Это личное решение спортсмена — не выйти на бой из-за санкционной политики США и Великобритании. С нашей стороны никаких ограничений относительно выступлений граждан США и Великобритании в лиге ACA не будет. Но решение должны принимать они».