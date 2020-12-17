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14:19 (мск), источник: ТАСС

Американский боец отказался выступать в Absolute Championship Akhmat из-за санкций

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Американский боец лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Бретт Купер, выступающий в полусреднем весе, не выступит на турнире организации в Москве из-за санкций. Об этом ТАСС сообщил президент ACA Алексей Яценко.

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Купер должен был провести бой в полусреднем весе против Беслана Исаева на турнире ACA 116 в Москве 18 декабря.

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«Бретт Купер удачно прошел процедуру взвешивания и потом объявил об отказе от боя, ссылаясь на консультацию с адвокатами. Это личное решение спортсмена — не выйти на бой из-за санкционной политики США и Великобритании. С нашей стороны никаких ограничений относительно выступлений граждан США и Великобритании в лиге ACA не будет. Но решение должны принимать они».

Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба «Ахмат», организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств «Ахмат».

В активе 33-летнего Купера 27 побед и 15 поражений.

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