Американский боец отказался выступать в Absolute Championship Akhmat из-за санкций

Купер должен был провести бой в полусреднем весе против Беслана Исаева на турнире ACA 116 в Москве 18 декабря.
«Бретт Купер удачно прошел процедуру взвешивания и потом объявил об отказе от боя, ссылаясь на консультацию с адвокатами. Это личное решение спортсмена — не выйти на бой из-за санкционной политики США и Великобритании. С нашей стороны никаких ограничений относительно выступлений граждан США и Великобритании в лиге ACA не будет. Но решение должны принимать они».
Минфин США ранее внес в санкционные списки ряд физических и юридических лиц, в том числе из РФ, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Санкции, в частности, вводятся в отношении футбольного клуба «Ахмат», организации Absolute Championship Akhmat (ACA), клуба смешанных единоборств «Ахмат».
В активе 33-летнего Купера 27 побед и 15 поражений.